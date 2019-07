Gronau (Westfalen)

Leergut-Diebstahl: 400 Kisten mit Joghurtgläsern

16.07.2019, 14:23 Uhr | dpa

Unbekannte haben im Münsterland im großen Stil Leergut vom Gelände einer Molkerei gestohlen. Die Täter hätten in der vergangenen Woche 400 Kisten mit leeren Joghurtgläsern von dem Betrieb in Gronau abtransportiert, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Er bezeichnete den Diebstahl als "sehr ungewöhnliche Geschichte".

Wie viele Gläser genau entwendet wurden, war nicht klar. Der Sachschaden könnte aber bei rund 1000 Euro liegen. Die Unbekannten hätten einen Gitterzaun heruntergedrückt, um auf das Gelände zu kommen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die gesehen haben, wie die 400 Kisten weggebracht wurden.