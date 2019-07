Mönchengladbach

Kette mit Stacheldraht über Straße gespannt: Zeugen gesucht

16.07.2019, 15:41 Uhr | dpa

Das ist noch mal gut gegangen: Eine Autofahrerin ist am Dienstag beinahe in eine mit Stacheldraht umwickelte Kette gefahren, die in der morgendlichen Dunkelheit quer über eine Straße in Mönchengladbach gespannt war. Die Fahrerin hielt laut Polizeiangaben am frühen Morgen rechtzeitig an und informierte die Polizei. Die ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fordert Zeugen auf, sich zu melden.