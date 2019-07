Offenbach am Main

Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bleibt wechselhaft

16.07.2019, 15:43 Uhr | dpa

Warten auf die Rückkehr des Sommers: In Mecklenburg-Vorpommern bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Mittwoch und Donnerstag soll es überwiegend trocken und freundlich werden - Sonne und Wolken wechseln sich ab, bei steigenden Temperaturen bis um die 25 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. In der Nacht zum Freitag seien dann wieder mehr Schauer möglich. Auch die Temperaturen könnten bis auf 20 Grad Celsius sinken. Am Wochenende bleibt das Wetter voraussichtlich wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst weiter mitteilte.