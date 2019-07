Gornau/Erzgeb.

Betrunkener Radfahrer schläft auf Straße ein

16.07.2019, 15:50 Uhr | dpa

Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist in Gornau (Erzgebirgskreis) vom Rad gefallen und auf der Straße eingeschlafen. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz vom Mittwoch war der junge Mann in der Nacht zum Dienstag am Ortsausgang von seinem Fahrrad gekippt. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass ein schlafender Radfahrer auf der Straßen liegt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der junge Mann wurde nur leicht verletzt, musste aber seinen Rausch im Krankenhaus ausschlafen.