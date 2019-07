Hannover

U21-Nationalspieler Anton nimmt Training bei Hannover 96 auf

16.07.2019, 17:10 Uhr | dpa

Als letzter Fußballer des neuen Zweitliga-Kaders ist Waldemar Anton bei Hannover 96 in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger nahm am Dienstag zum ersten Mal nach seiner Teilnahme an der U21-EM und nach seinem Urlaub wieder am Training des Absteigers teil.

"Ich bin fit, ich war nicht lange raus und ich habe einen Trainingsplan von Hannover 96 bekommen", sagte Anton nach seiner ersten Einheit. Die Niedersachsen würden den Abwehrspieler auch nach dem Gang in die 2. Fußball-Bundesliga gern behalten, doch Anton hofft weiterhin auf einen Wechsel in Liga eins.