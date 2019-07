Am Robert-Daum-Platz

Radfahrerin von 80-jährigem Mercedes-Fahrer angefahren

16.07.2019, 17:42 Uhr | t-online.de

In Wuppertal ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Mercedes-Fahrer gekommen. Die 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin hat sich am Dienstag auf der Kreuzung beim Robert-Daum-Platz in Wuppertal ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 27-Jährige auf ihrem Fahrrad von der Bundesallee kommend in Richtung Vohwinkel und wollte die Kreuzung am Robert-Daum-Platz überqueren.







In diesem Moment bog ein 80-Jähriger in seinem Mercedes von der Briller Straße nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße ab und erfasste dabei die Radfahrerin. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen des Unfalls kam es zu Staus.