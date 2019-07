Aschaffenburg

Notrufnummer 112 am Untermain gestört

16.07.2019, 17:43 Uhr | dpa

Die Notrufnummer 112 ist wegen einer Störung im Telefonnetz am Dienstag am Untermain zeitweise nicht erreichbar gewesen. Nach Angaben eines Sprechers der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Aschaffenburg habe es in Bereichen, deren Telefonvorwahlen mit der Ziffernfolge 06 beginnen, Probleme gegeben. Die Störung sei am Nachmittag vom Netzbetreiber Telekom wieder behoben worden. Die Leitstelle hatte die Bevölkerung über Facebook gebeten, in Notfällen die Notrufnummer 110 der Polizei zu wählen.

Der Notruf war am Dienstag auch großflächig in Hessen gestört. Die Feuerwehr Wiesbaden sprach ebenfalls von Störungen bei allen Vorwahlen, die mit der Ziffernfolge 06 beginnen. Über die Ursache für die Störung war zunächst nichts bekannt.