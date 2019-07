Ahorn

Unbekannter zerstört Biberdamm

16.07.2019, 20:33 Uhr | dpa

Den Damm eines Bibers an einem Bach in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) hat ein Unbekannter komplett zerstört. Der Spurenlage nach zu urteilen hatte der Täter den Damm mit der Schaufel eines Traktors ausgehoben, ihn abtransportiert und anschließend an einem Waldrand entsorgt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Biber ist nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg europaweit streng geschützt. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere zu beschädigen oder zu zerstören.