Kiel

Schleswig-Holstein hofft auf erste Exzellenzuniversität

17.07.2019, 08:23 Uhr | dpa

Als erste Hochschule Schleswig-Holsteins könnte die Kieler Christian-Albrechts-Universität am Freitag in die deutsche Spitzen-Wissenschaftsliga aufsteigen. Die mit Spannung erwartete Entscheidung, welche Einrichtungen in Deutschland den begehrten Status einer Exzellenzuniversität erhalten, fällt in Bonn. Im Rennen sind nach dreijährigem Auswahlprozess noch 19 Hochschulen. Voraussichtlich 11 werden Exzellenzuni. Jede erhält insgesamt etwa 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Uni-Präsident Prof. Lutz Kipp sieht diesmal "gute Chancen". Es ist der dritte Anlauf Kiels. Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) unterstützt die Bewerbung.