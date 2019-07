Jeggeleben

Polizei hebt in Kalbe Hanfplantage mit 350 Pflanzen aus

17.07.2019, 09:45 Uhr | dpa

Die Polizei hat in einem Ortsteil von Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) rund 350 Cannabispflanzen entdeckt. Die Gewächse in unterschiedlichen Wachstumsstadien - vom Setzling bis zur 1,80 Meter großen Pflanze - waren in vier großen Aufzuchtzelten untergebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem fanden die Beamten in dem Ortsteil Jeggeleben mehr als 600 bereits getrocknete Cannabispflanzen sowie wie Pflanzenreste. Mehr als 30 Polizisten waren bei der Durchsuchung am Dienstag vor Ort. Gegen einen 57 Jahre alten Mann laufen nun Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.