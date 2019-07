Augsburg

Augsburger Verteidiger Hinteregger absolviert Rehaprogramm

17.07.2019, 10:02 Uhr | dpa

Der österreichische Nationalspieler Martin Hinteregger muss wegen einer Rippenverletzung mit dem Training beim FC Augsburg kürzertreten. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, soll der Abwehrspieler bis zum Samstag ein individuelles Rehaprogramm in Salzburg absolvieren. Am Sonntag soll der 26-Jährige wieder zur Mannschaft stoßen und mit den Fuggerstädtern ins Trainingslager nach Tirol reisen.

Hinteregger hatte sich die Blessur bei der österreichischen Nationalmannschaft zugezogen und konnte nicht das volle Trainingsprogramm beim FCA absolvieren. "Der Heilungsverlauf ist noch nicht so fortgeschritten, wie wir uns das gewünscht hätten", sagte Hinteregger, der nach seiner jüngsten Leihe nach Hessen fest zu Eintracht Frankfurt wechseln will.