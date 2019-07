Ober-Ramstadt

Wohnungsbrand: Rentner rettet sich mit Sprung aus Fenster

17.07.2019, 10:23 Uhr | dpa

Ein mehr als 70 Jahre alter Mann hat sich mit einem Sprung aus dem Fenster aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Dabei zog sich der Rentner leichte Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Das Feuer war am Mittwoch in Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung des Rentners im Erdgeschoss ausgebrochen. Es entstand ein Schaden zwischen 50 000 und 70 000 Euro.