Hannover

Einwohnerzahl in Niedersachsen weiter leicht gestiegen

17.07.2019, 12:00 Uhr | dpa

Die Zahl der Einwohner in Niedersachsen ist erneut gestiegen. Zum Ende des vergangenen Jahres lebten landesweit gut 7,98 Millionen Menschen. Dies seien knapp 20 000 mehr als 2017, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) am Mittwoch in Hannover mit. Auch in den Vorjahren war die Einwohnerzahl gestiegen. Den stärksten Zuwachs, nämlich um rund 100 000 Menschen, hatte es wegen der damals erheblichen Zuwanderung 2015 gegeben.

Auch 2018 war der sogenannte Wanderungsgewinn (rund 43 500 Personen) für die gestiegene Einwohnerzahl maßgeblich. Die Zahl der Geburten lag dagegen um rund 22 500 unter der Zahl der Todesfälle. Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung betrug zuletzt 50,6 Prozent. 9,4 Prozent der in Niedersachsen lebenden Menschen besaßen keine deutsche Staatsbürgerschaft. 16,6 Prozent der Einwohner waren unter 18 Jahre alt, 21,9 Prozent waren 65 Jahre alt oder älter.

Den stärksten Bevölkerungszuwachs gab es 2018 in den Landkreisen Cloppenburg (plus 0,85 Prozent) und Vechta (plus 0,75). Deutliche Rückgänge zu verzeichnen hatten die kreisfreie Stadt Emden (minus 0,81), die Landkreise Helmstedt und Wesermarsch (jeweils minus 0,45) sowie die Kreise Goslar und Wolfenbüttel (jeweils minus 0,4 Prozent).