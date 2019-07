Mainz

Stephan Denzer will Netz-Generation ins Unterhaus holen

17.07.2019, 12:02 Uhr | dpa

Der neue Unterhaus-Geschäftsführer Stephan Denzer will mit neuen Formaten die junge, internetaffine Generation für die Kleinkunstbühne begeistern. "Das Rückgrat des Hauses bleibt das politische Kabarett", sagte der 51-jährige Kulturmanager, der beim ZDF unter anderem die "heute-show" mit aufgebaut hat. Er wolle über aktuelle Themen neue Formaten entwickeln, denke auch an die Möglichkeit, "das gute alte Ensemble-Kabarett neu zu beleben".

"In einer Zeit, in der Erregung und Hass zunehmen, ist meine traumhafte Vision, eine kleine Stätte zu schaffen, wo man dem Hass mit Humor begegnet", sagte Denzer. Da das Programm im Unterhaus bereits bis ins kommende Jahr hinein feststehe, konzentriere er sich aber zunächst auf andere Aufgaben. Denzer kündigte an, dass die Bühne künftig auch auf YouTube, Instagram und Twitter aktiv sein werde. Nötig seien auch Investitionen in das Gebäude.

"Wir geben ihm alle Zeit der Welt", sagte die Vorsitzende des Fördervereins Unterhaus-Stiftung, die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD). "Das Unterhaus macht die Mainzer Kulturszene weit über unserer Stadtgrenzen hinaus sichtbar", sagte Grosse und nannte dabei den vom Unterhaus seit 1972 verliehenen Deutschen Kleinkunstpreis.