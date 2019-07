Grassau

FSV Mainz 05 und Karim Onisiwo verlängern Vertrag bis 2022

17.07.2019, 14:44 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 und Karim Onisiwo haben den bis Juni 2020 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Sportchef Rouven Schröder fixierte am Mittwoch im Trainingslager im bayerischen Grassau die vertraglichen Details. "Onisiwo hat bei uns eine lange, aber stetige Entwicklung genommen und ist vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison förmlich aufgeblüht", sagte Schröder am Mittwoch in einer Presseerklärung. Der Österreicher habe sein Potenzial, seine physische Wucht und seinen Torinstinkt noch nicht ausgeschöpft.

Der Nationalspieler seines Landes hat sich nach eigener Aussage auch in Phasen, in denen es nicht gut lief, immer bei den 05ern wohlgefühlt. "Die Vertragsverlängerung empfinde ich als große Wertschätzung und freue mich auf drei weitere Jahre in Mainz", erklärte der 27-jährige Offensivspieler, der seit Januar 2016 für den FSV aktiv ist.