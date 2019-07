Köln

Final Four der Euroleague steigt 2020 in Köln

17.07.2019, 14:51 Uhr | dpa

Das Final Four der Basketball-Euroleague findet 2020 in Köln statt. Das teilte die europäische Königsklasse am Mittwoch mit. Damit ist die Lanxess Arena mit einer Kapazität von mehr als 18 000 Zuschauern bereits ein Jahr vor der EM-Vorrunde 2021 Gastgeber einer hochkarätigen Veranstaltung im Basketball. Die Runde der besten vier Teams Europas soll vom 22. bis 24. Mai 2020 steigen. Vor Köln war bereits Berlin 2009 und 2016 Gastgeber des Final Four. Für kommende Saison wird das Teilnehmerfeld der Euroleague von 16 auf 18 Teams ausgeweitet. In Meister FC Bayern München und Vize-Champion ALBA Berlin sind zwei deutsche Mannschaften dabei.

Deutschland hatte diese Woche bereits den Zuschlag für große Teile der Europameisterschaft 2021 erhalten. Eine von vier Vorrunden steigt in Köln, die Finalrunde findet in Berlin statt.