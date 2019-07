Heinsen

Cannabis-Plantage am Weserufer entdeckt

17.07.2019, 16:11 Uhr | dpa

An ungewöhnlicher Stelle haben unbekannte Drogen-Anbauer im Landkreis Holzminden eine Cannabis-Plantage angelegt. Die Pflanzung sei an einer unzugänglichen Stelle am Ostufer der Weser zwischen den Ortschaften Heinsen und Polle entdeckt worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Pflanzung sei weder von einer nahen Kreisstraße noch von der Weser aus zu sehen gewesen. Die Beamten waren nach einem Hinweis aus der Bevölkerung erst nach längerer Suche auf die säuberlich angelegte und gut gepflegte Plantage gestoßen. Die 76 kurz vor der Blüte stehenden Pflanzen wurden von den Polizisten abgeerntet. Sie sollen verbrannt werden.