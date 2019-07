Eurowings äußert sich

Farid Bang blitzt am Flughafen-Gate in Köln ab

17.07.2019, 16:34 Uhr | dpa

Rapper Farid Bang hat einen Flug von Köln nach Ibiza verpasst, weil er zu spät zum Gate gekommen ist. Darüber beschwerte er sich auf Facebook und griff die Airline an.



Weil er zu spät zum Gate kam, ist der Rapper Farid Bang am Flughafen Köln nicht mehr in seinen Flieger nach Ibiza gekommen. "Wir wurden grade wegen 2min Verspätung am Gate nicht mehr in den Flieger gelassen", beschwerte er sich auf Facebook. "Eurowings ist die hinterhältigste Fluggesellschaft Deutschlands!", schimpfte er.







Eurowings teilte dazu mit: "Wir bedauern sehr, dass der Rapper Farid Bang seinen Flug EW 546 von Köln nach Ibiza am vergangenen Sonntag nicht wie geplant antreten konnte. Grund hierfür war, dass er sich erst zwei Minuten nach "Gate Closure" am Gate eingefunden hatte. Die entsprechende Zeit, zu der das Gate schließt, ist auf der Bordkarte aufgeführt."