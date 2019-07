Durach

Kleinflugzeug überschlägt sich: Pilot leicht verletzt

17.07.2019, 20:19 Uhr | dpa

Auf einem Flugplatz in Schwaben hat sich ein Kleinflugzeug überschlagen. Der Pilot habe sich bei dem Vorfall in Durach (Landkreis Oberallgäu) leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Details konnte er zunächst nicht nennen.