Celle

Agrarministerin Otte-Kinast besucht Bieneninstitut in Celle

18.07.2019, 00:10 Uhr | dpa

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast informiert sich heute am Bieneninstitut in Celle über den Schutz der Artenvielfalt. Die CDU-Politikerin hatte im Mai eine Strategie für einen vielfältigen Ackerbau angekündigt. Während das Imkern derzeit boomt und die Biene als Trend-Tier des Jahres gilt, geht es den Wildbienen schlechter als den Honigbienen. So ist mehr als die Hälfte der 561 Wildbienen-Arten nach Angaben des Naturschutzbunds Niedersachsen gefährdet. Dabei stellten sie die Bestäubung und den Fortbestand von 90 Prozent aller Pflanzenarten sicher - und damit einen Großteil der Ernährung von Mensch und Tier.