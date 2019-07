Weißenburg in Bayern

Landrat will Pläne für weitere Grundwasser-Entnahme stoppen

18.07.2019, 01:35 Uhr | dpa

Der Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen, Gerhard Wägemann (CSU), will heute die Entscheidung der Kreisbehörde in Sachen Treuchtlinger Mineralwasser-Streit bekanntgeben. Wie bereits vorab bekannt wurde, will der Landkreis einem Treuchtlinger Mineralwasserkonzern die Erlaubnis versagen, zusätzliche Mengen Tiefengrundwasser zu fördern. Gegen die verstärkte Grundwasserentnahme hatte sich in der fränkischen Altmühlregion Widerstand formiert. Die Stadt Weißenburg kündigte für den Fall einer Genehmigung an, dagegen mit allen rechtlichen Mitteln vorzugehen. Treuchtlinger Bürger haben inzwischen gegen die Entnahmepläne ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, das rund 1600 Menschen unterzeichnet haben.

Über die Stadtwerke Treuchtlingen hatte die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH eine Erhöhung der Entnahme von bisher 250 000 Kubikmetern pro Jahr auf 550 000 Kubikmeter beantragt. Das zusätzliche Tiefengrundwasser sollte dafür aus einem bisher ungenutzten Brunnen auf dem Treuchtlinger Nagelberg entnommen werden. Das teils 10 000 Jahre alte Grundwasser-Vorkommen ist in tiefliegenden Sandsteinkeuperschichten eingeschlossen.