Wurster Nordseeküste

Festival Deichbrand rechnet mit 55 000 Besuchern

18.07.2019, 01:43 Uhr | dpa

Das Rockfestival Deichbrand bei Cuxhaven rechnet in diesem Jahr mit 55 000 Besuchern. Heute klettert Russkaja als erste Band auf eine der vier Bühnen. Die großen Namen der 15. Ausgabe von Deichbrand sind Thirty Seconds to Mars, The Chemical Brothers, Fettes Brot, Cro und Aligatoah. Veranstaltungsort ist wieder der Seeflughafen von Cuxhaven bei Nordholz. Bis kurz vor dem Start seien mehr als 50 000 Tickets verkauft worden, sagte eine Festivalsprecherin. Das Hurricane Festival in Scheeßel im Juni und Deichbrand im Juli sind die größten Rockfestivals in Niedersachsen.