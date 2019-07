Oranienburg

Bombenentschärfungen in Oranienburg geplant: 5100 Betroffene

18.07.2019, 03:18 Uhr | dpa

Wegen der geplanten Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben müssen am heutigen Donnerstag viele Oranienburger ihre Wohnungen verlassen. Ein Sperrkreis von etwa 1000 Metern rund um den Fundort am Treidelweg, südöstlich des Bahnhofs, sollte ab 8.00 Uhr eingerichtet sein. Rund 5100 Menschen müssen den Bereich verlassen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Zum 206. und 207. Mal seit der Wende stehen Beseitigungen von Weltkriegsbomben in der Kreisstadt im Landkreis Oberhavel an. Die Region war im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert worden.

Ist eine Entschärfung nicht möglich, müssten die beiden Bomben gesprengt werden, sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Im Sperrkreis befinden sich auch Teile der Klinik Oranienburg. Die Rettungsstelle bleibt geöffnet, die Anfahrt für ambulante Patienten läuft über die Berliner Straße/Robert-Koch-Straße, wie die Klinik am Mittwoch mitteilte. Auch der Zugverkehr ist betroffen: Zwischen Birkenwerder und Oranienburg fahren Busse im 20-Minuten-Takt, der S-Bahnhof Lehnitz wird nicht angefahren. Auch im Regionalverkehr kommt es zu Einschränkungen.

In dem Bereich befinden sich auch Wohngrundstücke. Für Anwohner sind Anlaufstellen im Regine-Hildebrandt-Haus, dem Bürgerzentrum und der Turnhalle Germendorf eingerichtet.

Die 500 Kilogramm schweren Bomben amerikanischer Bauart waren im April auf einem Grundstück bei der systematischen Kampfmittelsuche entdeckt worden. Die Bomben liegen in rund sechs Metern Tiefe.