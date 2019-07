Hamburg

HVV plant Preiserhöhung von 2,2 Prozent für nächstes Jahr

18.07.2019, 05:24 Uhr | dpa

Zwei Frauen kaufen in einer U-Bahnstation am Hauptbahnhof Hamburg Tickets an einem Fahrkartenautomat. Foto: Georg Wendt/Archivbild (Quelle: dpa)