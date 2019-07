Hannover

Polizei und Feuerwehr nutzen zunehmend Drohnen

18.07.2019, 05:30 Uhr | dpa

Feuerwehr und Polizei in Niedersachsen greifen bei ihrer Arbeit zunehmend auf Drohnentechnik zurück. Die Drohneneinheit der Cloppenburger Feuerwehr sei bis Juli mit 25 Einsätzen bereits fast so häufig ausgerückt wie im gesamten Vorjahr, sagte der Zugführer der zuständigen Einheit, Markus Hedemann, mit. Auch Rettungskräfte in anderen Landkreisen wie Oldenburg, Vechta oder der Wesermarsch würden zunehmend Drohnen anschaffen und nutzen.

Niedersachsens Polizei testet die Fluggeräte derzeit im Landkreis Harburg. Erste Erfahrungen mit dem Projekt seien "durchaus positiv", sagte Sprecher Jan Krüger. "Besonders bei der Spurendokumentation von Unfällen könnten Drohnen später vermehrt zum Einsatz kommen." Endgültige Ergebnisse werde es jedoch erst Ende August geben. Dann werde auch über die Anschaffung weiterer Drohnen entschieden. Über das Harburger Projekt hinaus verfügt die niedersächsische Polizei nur am Standort Hannover über eine Drohneneinheit.