Augsburg

Pendlerzüge von Augsburg nach München fallen teilweise aus

18.07.2019, 07:29 Uhr | dpa

Wegen einer Störung an einem Stellwerk am Augsburger Hauptbahnhof haben Pendler auf ihrem Weg nach München am Donnerstagmorgen länger auf Züge warten müssen. Einige Regionalbahnen seien ausgefallen, sagte ein Bahnsprecher. Andere Züge seien verspätet gewesen. Neben der Strecke in die bayerische Landeshauptstadt seien auch die Verbindungen nach Lindau, Ulm und Treuchtlingen betroffen gewesen. Auf den Fernverkehr hatte die Störung laut Bahn keine Auswirkungen.