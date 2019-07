Einsatzkräfte beschimpft

11-Jährige behindert Löscharbeiten in Essen

18.07.2019, 08:55 Uhr | t-online.de

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr (Symbolbild): In Essen behinderte eine 11-Jährige die Löscharbeiten der Einsatzkräfte. (Quelle: imago images)

Am Mittwochabend hat ein 11-jähriges Mädchen die Feuerwehr bei den Löscharbeiten eines Wohnungsbrandes behindert. Die Polizei musste das Mädchen festhalten.

Bei den Löscharbeiten eines Brandes am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen von einem jungen Mädchen massiv gestört. Nach Angaben der Polizei hat die 11-Jährige die Feuerwehr so stark behindert, dass das Mädchen in einem Streifenwagen festgehalten werden musste.





Das Mädchen hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr und auch die Polizeibeamten stark beschimpft. Warum sie so aggressiv war, ist unklar. Im Anschluss wurde die 11-Jährige ihren Eltern übergeben. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.