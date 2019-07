Rostock

Hansa-Profi Biankadi wechselt zum 1. FC Heidenheim

18.07.2019, 10:45 Uhr | dpa

Zwei Tage vor dem Saisonstart hat Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock einen weiteren Leistungsträger verloren. Mittelfeldspieler Merveille Biankadi wechselt in die 2. Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. "Im Hinblick auf sein gültiges Vertragsverhältnis haben wir uns mit dem 1. FC Heidenheim auf eine entsprechende Ablösesumme geeinigt", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Über die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht.

Der 24 Jahre alte Biankadi hat in der vergangenen Saison für Hansa in 37 Spielen zehn Treffer erzielt. Der schnelle Außen hatte in Rostock noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Vor Biankadi hatten den einstigen Bundesligisten in der Sommerpause unter anderem bereits Kapitän Oliver Hüsing (1. FC Heidenheim), Torhüter Ioannis Gelios (Holstein Kiel) und Stürmer Cebio Soukou (Arminia Bielefeld) in Richtung 2. Bundesliga verlassen.