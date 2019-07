Oldenburg

Ein lebensgefährlich Verletzter nach Schlägerei in Oldenburg

18.07.2019, 11:57 Uhr | dpa

Nach einer Prügelei zweier Männer in Oldenburg ist ein Beteiligter von der Polizei mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Beamten am Vorabend von den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses alarmiert worden.

Im Hausflur fanden sie einen verletzten 25-jährigen Mann aus Bremen. Er hatte seinen 26 Jahre alten Bekannten in Oldenburg besucht. Bei der Auseinandersetzung war er gegen die Wand geschubst und mit einer Stange geschlagen worden. Auch eine Fensterscheibe ging zu Bruch.

Der 26-Jährige saß mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen in seinem Badezimmer. Die Polizei schloss nicht aus, dass er sich selbst verletzt haben könnte. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung werde ermittelt.