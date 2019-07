Celle

Agrarministerin warnt Hobbyimker vor Fahrlässigkeit

18.07.2019, 11:59 Uhr | dpa

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast sieht beim Einsatz gegen das Bienensterben nicht nur die Landwirtschaft in der Verantwortung. "Das Problem sind auch Hobbyimker, die sich Bienen im Internet bestellen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag bei einem Besuch des Bieneninstituts in Celle. Die Halter wollten etwas für die Artenvielfalt tun, wüssten aber oft nicht genug über die Verbreitung von Bienenkrankheiten. "Mit Unwissenheit kann man viel kaputtmachen", sagte Otte-Kinast.

Der Leiter des Bieneninstituts, Werner von der Ohe, erklärte, für einen Hobbyimker sei es ärgerlich, wenn seine Bienen auf dem Balkon eingehen. Für andere Bienenvölker sei das aber wegen der Übertragung von Krankheiten eine echte Gefahr. Von der Ohe schätzte, dass etwa 15 bis 20 Prozent der Imker nicht in Verbänden registriert sind. Das Bieneninstitut ist Deutschlands einzige Berufsschule für Imker.