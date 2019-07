Sie kann nicht entschärft werden

Weltkriegsbombe in Essen muss gesprengt werden

18.07.2019, 16:56 Uhr | t-online.de, tme

In Essen ist im Viertel Altenessen-Süd eine Bombe gefunden worden. Da sie nicht wie üblich entschärft werden kann, muss sie nun gesprengt werden.

In Altenessen-Süd ist am Donnerstagvormittag an der Ellermühle hinter der Hausnummer 49 eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Das teilten die Feuerwehr Essen und die Stadt Essen am Donnerstag mit. Der Blindgänger, bei dem es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe handelt, kann nicht wie üblich entschärft werden. Deswegen müsse die Weltkriegsbombe nun gesprengt werden, hieß es. Dafür werde die Bombe abgedeckt und dann ferngezündet.

Der Sperrbereich sei demnach in einen inneren Bereich und einen äußeren Bereich aufgeteilt. Nur Anwohner des inneren Bereiches, wie in der Karte angeben, müssen ihre Häuser verlassen. Dabei handelt es sich um einen Radius im Umkreis bis zu 250 Metern. Diejenigen, die im äußeren Bereich wohnen, also im Umkreis von 250 bis 500 Metern, werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten oder sich in einem von der Bombe angewandten Bereich bzw. im Keller aufzuhalten. Anwohner sollen vorsorglich ihre Fahrzeuge aus diesen Bereichen zu entfernen.









Eine Bürgerhotline zum Bombenfund ist eingerichtet. Sie ist unter der Nummer 0201 1238888 erreichbar. Ein Betreuungsplatz für alle, die ihre Häuser verlassen müssen, wird laut Mitteilung der Stadt Essen derzeit eingerichtet. Mit Behinderungen im Verkehr sei zu rechnen, hieß es. Deswegen wird Ortskundigen geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Laut Ruhrbahn gibt es wegen des Einsatzes Einschränkungen bei den Linien 108, 196, U11 und U17. Demnach fährt die Tram 108 ab 14 Uhr in Fahrtrichtung Essen-Altenessen bis zur Haltestelle Am Freistein und von dort in Gegenrichtung zurück. Der Bus 196 wird zwischen Bamler Service Park und Grillostraße umgeleitet. Die U11 und die U17 halten während der Entschärfung nicht an der Bäuminghausstraße.