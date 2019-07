Staugefahr in Köln

A1 wegen Brückenarbeiten am Wochenende gesperrt

18.07.2019, 13:46 Uhr | dpa

Am zweiten Wochenende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen könnte es auf einigen Autobahnen wieder eng werden. Staus seien laut ADAC vor allem auf dem Kölner Autobahnring zu befürchten. Dort sperrt "Straßen.NRW" die A1 im Kreuz Köln-Nord.

In Nordrhein-Westfalen könnte es aufgrund der beginnenden Ferien in den Niederlanden und wegen Bauarbeiten in Köln zu Staus am Wochenende kommen. "Da die erste Reisewelle vorbei ist, erwarten wir kein Chaos-Wochenende, aber dennoch mehr Verkehr als an anderen Ferienwochenenden", sagte ein ADAC-Sprecher in Köln.

Staugefahr bestehe auch aufgrund einer Sperrung der A1, die nach Angaben des Landesbetriebs "Straßen.NRW" wegen Brückenbauarbeiten notwendig ist. Die Sperrung dauert von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr.







Zudem gibt es bei Köln-Lövenich Wartungsarbeiten an der Fahrbahn, so dass die A1 in Fahrtrichtung Dortmund bereits ab dem Autobahnkreuz Köln-West gesperrt werde. Im Autobahnkreuz Leverkusen ist in diesem Zeitraum die Verbindung von der A3 aus Oberhausen auf die A1 nach Koblenz dicht. Der Fernverkehr sollte nach Angaben von Straßen.NRW großräumig über die A3 und die A4 ausweichen.