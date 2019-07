Königswinter

Laschet trifft russischen Außenminister Lawrow

18.07.2019, 13:43 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts der andauernden politischen Differenzen zwischen Russland und Deutschland zu einer Fortsetzung des Dialogs aufgerufen. Der zivilgesellschaftliche Petersburger Dialog leiste dazu einen wichtigen Beitrag, erklärte Laschet am Donnerstag.

Laschet traf kurz vor Beginn des deutsch-russischen Gesprächsforums auf dem Petersberg bei Bonn mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise 2014 sind mit Lawrow und Heiko Maas wieder zwei Außenminister dabei.

Laschet betonte, der Austausch in Politik, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft müsse "auch in angespannten Zeiten lebendig bleiben, er soll Brücken bauen und Menschen verbinden". Aber auch "das Trennende gilt es offen anzusprechen". Der zweitägige Petersburger Dialog findet erstmals seit seiner Gründung in Nordrhein-Westfalen statt. Laschets Gespräch mit Lawrow war mit 30 Minuten für diplomatische Gepflogenheiten relativ lang angesetzt.

Der Petersburger Dialog war 2001 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und Bundeskanzler Gerhard Schröder gegründet worden und findet seitdem jedes Jahr statt. 2012 nahmen mit Putin und Kanzlerin Angela Merkel zum bislang letzten Mal hochrangige Regierungsvertreter aus beiden Ländern teil. Dass jetzt wieder die Außenminister dabei sind, wird als Zeichen der Entspannung der Beziehungen zwischen beiden Ländern gewertet.