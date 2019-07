Frankfurt am Main

Piloten: Hessens Flughäfen bei Sicherheit im grünen Bereich

18.07.2019, 14:54 Uhr | dpa

Die Flughäfen Frankfurt und Kassel verfügen nach Einschätzung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über ein gutes Sicherheitsniveau weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Beim alljährlichen "Flughafencheck" konnte sich Kassel-Calden mit einer Schulnote von 1,8 in der Spitzengruppe platzieren, während Frankfurt mit 2,3 im Mittelfeld lag.

Der größte deutsche Flughafen erhielt unter anderem Abzüge wegen mäßiger Beleuchtung und Markierung der Rollwege. Auch zogen die VC-Piloten Punkte ab, weil sie in Frankfurt nicht in den ständigen lokalen Sicherheitsgremien vertreten sind. Bestnoten erhielten die Airports in München und Leipzig, während der Flughafen Mannheim von den Piloten weiterhin besonders kritisch gesehen wird.