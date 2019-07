Lübeck

Haftbefehl gegen Auto-Brandstifter von Lübeck erlassen

18.07.2019, 15:07 Uhr | dpa

Der mutmaßliche Brandstifter von Lübeck sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann steht im dringenden Verdacht, in der Nacht zum Montag in Lübeck mehrere Autos angezündet zu haben. Dabei brannten acht Wagen aus, sieben weitere wurden durch die Hitze beschädigt.

Der Mann war am Montag schon einmal unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen, aber mangels Beweisen zunächst wieder entlassen worden. Bei den weiteren Ermittlungen habe sich jedoch herausgestellt, dass sich der Mann zur Zeit der Brände in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Brandorte aufgehalten habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Außerdem habe er dabei verschiedene Zündmittel bei sich gehabt, was den dringenden Tatverdacht weiter erhärtet habe, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.