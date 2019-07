Bergen auf Rügen

Mann in Bergen von Unbekannten zusammengeschlagen: OP nötig

18.07.2019, 15:23 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann ist in Bergen auf der Straße von drei Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Er musste am Gesicht operiert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter ließen laut Polizei erst von ihrem Opfer ab, als ein Zeuge hinzukam. Dieser brachte den Verletzten zum Krankenhaus. Die Polizei bittet den Zeugen, sich zu melden. Der 31-Jährige habe die ihm unbekannten Angreifer nicht beschreiben können. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.