Dresden

Sachsen bleibt bei Zahl der Handwerksbetriebe vorn

18.07.2019, 16:36 Uhr | dpa

Sachsen bleibt für das Handwerk ein goldener Boden. Mit gut 56 400 Betrieben ist rund ein Drittel aller ostdeutschen Handwerksfirmen (außer Berlin) im Land ansässig, wie der Sächsische Handwerkstag am Donnerstag mitteilte. Allerdings ging der Bestand an Betrieben in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 251 leicht zurück. Neben 1936 Zugängen listet die Statistik 2187 Abgänge auf.

Die meisten Handwerker hätten aus Altersgründen oder wegen des Strukturwandels in manchen Branchen aufgegeben, hieß es. Das betraf beispielsweise die Berufe Maurer, Kfz-Techniker, Elektrotechniker und Tischler. Zugänge gab es vor allem bei Friseuren und Schornsteinfegern, in der Gruppe der zulassungsfreien Handwerke auch bei Fotografen und Gebäudereinigern.

Die sogenannte Handwerksdichte liegt in Sachsen mit 13,9 Betrieben pro 1000 Einwohnern unverändert über dem Bundesdurchschnitt (12,2). Im sächsischen Handwerk arbeiten fast 320 000 Menschen.