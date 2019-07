Hamburg

Arbeiten an der Steintorbrücke: Probleme im Straßenverkehr

18.07.2019, 16:48 Uhr | dpa

Wegen Arbeiten an der Hamburger Steintorbrücke müssen Autofahrer in St. Georg in der kommenden Woche mit Beeinträchtigungen rechnen. Die beiden Fahrstreifen vom Steintorwall in Richtung Adenauerallee südlich des Hauptbahnhofs werden ab Montag, den 22. Juli, bis voraussichtlich Freitag, den 26. Juli, gesperrt, teilte Verkehrsbehörde am Donnerstag mit. Der Verkehr wird einstreifig über die Busspur geführt. In Richtung Westen bleibt der Verkehr unberührt. Die Bauarbeiten sind nach Angaben der Behörde dringend notwendig, weil an der Westseite der Brücke ein Stahlprofil gebrochen ist. Es bestehe aber keine akute Gefahr.