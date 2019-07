Kolkwitz

Freiwillige Feuerwehrleute erhalten erste Jubiläumsprämien

Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr in Brandenburg haben am Donnerstag für ihren Einsatz die landesweit ersten Jubiläumsprämien erhalten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) übergab das Geld an 72 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Kolkwitz (Spree-Neiße). Insgesamt erhielten 137 Feuerwehrleute aus der Gemeinde einen pauschalen Aufwandsersatz vom Land.

Die Prämien und Aufwandsersatzzahlungen sind im neuen Prämien- und Ehrenzeichengesetz geregelt. Erstmals für 2019 gibt es einen jährlichen Zuschuss von 200 Euro sowie alle zehn Jahre Jubiläumsprämien in Höhe von 500 Euro. Das Geld bekommen auch Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes und beim Technischen Hilfswerk.

"Wir wissen: Geld allein löscht keine Feuer. Wir brauchen Ihr ehrenamtliches Engagement", sagte Woidke. Mit dieser Prämie werde symbolisch der verlässliche und oft gefährliche Einsatz anerkannt, ohne den das Land nicht so gut vor Bränden und Katastrophen geschützt wäre. Woidke zufolge will das Land in diesem und im nächsten Jahr eine Million Euro bereitstellen, um weiteren Nachwuchs für die Feuerwehren und den Katastrophenschutz zu gewinnen.

In Brandenburg sind 38 000 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv. 14 000 engagieren sich in Jugendfeuerwehren.