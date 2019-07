Kiel

Testspiel: Holstein Kiel nur 2:2 gegen Norderstedt

18.07.2019, 20:23 Uhr | dpa

Holstein Kiel ist vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga noch ein gutes Stück von der Top-Form entfernt. In einem Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten Eintracht Norderstedt kam das Team von Trainer André Schubert am Donnerstagabend über ein 2:2 (1:0) nicht hinaus. Jannick Dehm rettete mit seinem Treffer in der Schlussphase den Gastgebern wenigstens den Teilerfolg. Yann Aurel Bisseck hatte die Störche, die in ihrem ersten Punktspiel am 27. Juli den SV Sandhausen im Holstein-Stadion empfangen, in der ersten Halbzeit in Führung gebracht.