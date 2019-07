Gräfenhainichen

25 000 Fans feiern bei "Melt!"-Festival

19.07.2019, 02:09 Uhr | dpa

Mehr als 25 000 Besucher werden von heute an auf dem "Melt!"-Festival am Gremminer See bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) tanzen und feiern. Neben Singer-Song-Writer-Größen wie Bon Iver werden auch Electro-Musiker wie das Berliner Duo Modeselektor und DJs wie Four Tet erwartet, teilten die Veranstalter mit. Erstmals gebe es in diesem Jahr auf dem riesigen Veranstaltungsgelände, das den Namen Ferropolis trägt, eine Konferenz rund um die Themen Musik, Kunst und Gaming. Außerdem sei ein Kino aufgebaut, hieß es. Das Areal ist für seine eigentümliche Kulisse aus fünf stillgelegten Tagebaubaggern bekannt. Einst wurde in der Umgebung Kohle aus der Erde geschaufelt. Die ersten Festivalgäste werden bereits am Donnerstag erwartet, hieß es. Am Sonntag geht das Festival zu Ende.