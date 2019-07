Gneven

Mit Legende Langer: Auftakt für Senior Golf Open in Vorbeck

19.07.2019, 02:58 Uhr | dpa

Angeführt von Golf-Legende Bernhard Langer schlägt die Weltelite vergangener Jahrzehnte von heute an in Vorbeck bei Schwerin ab. Bei der achten Auflage der Senior Open werden insgesamt 17 Top-20-Spieler der European Senior Tour bei dem dreitägigen Kräftemessen am Start sein. Das Gesamtpreisgeld beträgt 350 000 Euro, der Sieger erhält 51 693 Euro.

"Ich hoffe natürlich, ganz vorne dabei zu sein und am Sonntag den Pokal mitzunehmen", sagte Langer. Der Sieger der US-Masters von 1985 und 1993 hat auf der mehrfach als bester deutscher Golfplatz ausgezeichneten Anlage bereits dreimal gespielt. Ein Sieg blieb ihm bisher allerdings verwehrt. 2016 wurde der Anhausener Dritter, 2014 war Langer Zweiter und 2012 landete er auf Rang acht.