Dresden

Kommission entscheidet über Universitäten-Exzellenzstatus

19.07.2019, 03:15 Uhr | dpa

In Bonn wird heute über die deutschen Eliteuniversitäten entschieden. Das Votum soll ab 16 Uhr bekanntgegeben werden. Für die Technische Universität Dresden geht es darum, ob sie als einzige Uni in einem ostdeutschen Flächenland den Exzellenztitel weiter tragen darf. Rektor Hans Müller-Steinhagen sprach im Vorfeld von einem harten Wettbewerb. Anders als in den bisherigen Runden geht es nun um eine Förderung auf unbestimmte Zeit mit der Aussicht auf 10 bis 15 Millionen Fördergeld pro Jahr.

Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) will die Sitzung der Exzellenzkommission vor Ort in Bonn verfolgen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kommen zur Live-Übertragung der Pressekonferenz in Bonn in den Festsaal der Dresdner Universität.

Bund und Länder stellen für die Exzellenzstrategie seit 2018 rund 533 Millionen Euro pro Jahr bereit. 75 Prozent der Mittel stammen vom Bund, 25 Prozent von dem jeweiligen Land, in dem der Exzellenzcluster oder die Exzellenzuniversität liegt. Dabei werden je acht bis elf Hochschulen mit 148 Millionen Euro gefördert. Die TU Dresden ist seit 2012 Exzellenzuniversität. Sie hat rund 32 400 Studenten und 8300 Mitarbeiter, darunter 600 Professoren.