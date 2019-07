Bremerhaven

Kreuzfahrtboom lässt Passagierzahl in Bremerhaven steigen

19.07.2019, 06:13 Uhr | dpa

Bremerhaven erwartet in diesem Jahr erneut mehr Kreuzfahrt-Passagiere. Bis Ende 2019 werden rund 260 000 Menschen in Bremerhaven von oder an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gehen. Das sind 30 000 mehr als 2018 und 161 000 mehr als 2016, wie das Columbus Cruise Center Bremerhaven mitteilte. Bremerhaven ist damit nach Hamburg, Warnemünde und Kiel der viertgrößte Kreuzfahrthafen in Deutschland. Viele Passagiere bleiben über Nacht: So ist auch die Zahl der Übernachtungen weiter gewachsen, auf 450 800 im vergangenen Jahr. Laut einer Studie des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) bescherte der Kreuzfahrtboom den Unternehmen in Bremerhaven 2018 einen Umsatz von knapp 15 Millionen Euro.