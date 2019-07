Mainz

Rheinland-Pfalz: Städte wollen mehr Touristen anziehen

19.07.2019, 06:45 Uhr | dpa

Der Tourismus in den rheinland-pfälzischen Großstädten soll wachsen: Mainz, Trier, Koblenz und Ludwigshafen setzen dabei aber nicht nur auf ihre Attraktionen wie den Mainzer Dom, Karl Marx, die Festung Ehrenbreitstein und den Chemieriesen BASF. Kultur, Kongresse, Fluss- und Radtourismus spielen ebenfalls eine große Rolle, wie eine dpa-Umfrage ergab. Eine ganz wesentliche Rolle spielt im Bundesland mit den beiden größten Anbaugebieten zudem der Wein.

"Kurzreisen und Tagestourismus nehmen weiter zu", sagte Tourismusforscher Philipp Wagner vom Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Kiel. Allerdings könnten große Städte davon stärker profitieren, weil sie bekannter seien. Flusskreuzschifffahrt sei eine Nische, die aber eher wachse. "Der Rhein ist besonders geeignet für Flusskreuzschifffahrten in Deutschland." Zielgruppe seien allerdings vor allem Menschen in der Altersgruppe 70 plus.