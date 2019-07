Anif

Union Berlin testet kommende Woche gegen Wolfsburg

19.07.2019, 09:23 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin hat einen weiteren Test vor dem Start seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga vereinbart. Der Aufsteiger trifft am 27. Juli (15.00 Uhr) auf Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Da sich die Niedersachsen dann im Trainingslager in Österreich aufhalten, wird die Partie in Anif bei Salzburg stattfinden. Das teilten die Köpenicker am Freitag mit.

Vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfB Germania Halberstadt am 11. August testet das Team von Trainer Urs Fischer zudem noch bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue an diesem Samstag und gegen RC Celta de Vigo am 3. August. Bislang gelangen Union in der Vorbereitung Siege gegen Bröndby IF (2:1), den SV Ried (3:0), den FC Blau-Weiß Linz (3:0) und First Vienna FC (4:1).