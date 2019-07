Leipzig

Halstenberg über Nagelsmann-Training: sehr anspruchsvoll

19.07.2019, 09:34 Uhr | dpa

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat das Training unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann als "sehr anspruchsvoll" bezeichnet. "Es kommt schon viel neuer Input, aber wir werden das diese Saison brauchen, um noch einen Schritt nach vorn zu machen", sagte der Außenverteidiger in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung" und sportbuzzer.de (Freitag).

Bei den Spielformen im Training "musst du erstmal in Ruhe darüber nachdenken. Aber gerade sieht es noch ganz gut aus, dass ich alles verstehe", meinte Halstenberg. Nagelsmann trainiert die Leipziger erst seit knapp zwei Wochen. Der 31-Jährige übernahm den Posten von Ralf Rangnick, der die Mannschaft auf Platz drei in der Meisterschaft und damit auch in die Champions League sowie ins DFB-Pokalfinale geführt hatte.

"Julian greift öfter ins Spielgeschehen ein. Die Einheiten sind noch ein bisschen abwechslungsreicher", sagte Halstenberg zu den Unterschieden im Training. "Wir haben, glaub ich, noch nicht einmal zwei identische Spielformen gehabt. Außerdem nutzt der neue Coach die Taktiktafel noch häufiger als Ralf."