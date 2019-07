Anif

VfL Wolfsburg testet kommende Woche gegen Union Berlin

19.07.2019, 09:43 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg hat einen weiteren Test vor dem Start in die Fußball-Bundesliga vereinbart. Der Europa-League-Teilnehmer trifft am 27. Juli (15.00 Uhr) auf Liga-Neuling 1. FC Union Berlin. Die Partie findet zum Abschluss des Österreich-Trainingslagers des VfL in Anif bei Salzburg statt. Das teilte der Club am Freitag mit. Am 22. Juli (18.30 Uhr) werden die Wolfsburger zudem gegen Fenerbahce Istanbul testen.