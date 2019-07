Nürburg

ADAC und TÜV: Lkw-Fahrer kennen oft ihre Helfer nicht

19.07.2019, 10:37 Uhr | dpa

Viele Lkw-Fahrer wissen laut ADAC und TÜV nicht, welche elektronischen Helfer in ihren Lastwagen eingebaut sind. Auch die Funktionen und Grenzen ihrer Fahrerassistenzsysteme seien etlichen Lkw-Fahrern unbekannt, teilten ADAC Mittelrhein und TÜV Rheinland anlässlich ihrer Fachtagung Truck Symposium am Freitag am Nürburgring mit. Gerade bei Lkw-Flotten mit Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller könne dies der Fall sein.

Der Vorsitzende des ADAC Mittelrhein, Klaus Manns, forderte laut Mitteilung, Funktion und Bedienung aller sicherheitsrelevanten Systeme in Lastwagen ähnlich wie bei Warnblinkschaltern zu standardisieren. Schulungen mit den elektronischen Helfern müssten in die Fortbildungen für Lkw-Fahrer integriert werden.

Jürgen Brauckmann vom TÜV Rheinland betonte, die europaweite Nachfrage im Transportgewerbe nehme zu, aber die Infrastruktur halte nicht Schritt. "Die anwachsende Digitalisierung erleichtert den Verkehr zwar. Es ist aber nicht absehbar, dass sie substanziell zu weniger Verkehr führen wird", ergänzte Brauckmann laut Mitteilung. ADAC-Mittelrhein-Chef Manns vermisst nach eigenen Worten im politischen Berlin "den vorausschauenden Geist, für Straße und Eisenbahn eine entsprechend leistungsfähige Infrastruktur zu schaffen - auch gegen Widerstände".

Thomas Schlipköther, Vorstandsmitglied der Duisburger Hafen AG, berichtete über die Fernzugverbindung von diesem Rheinhafen nach China als Teil der "Neuen Seidenstraße". "35 Züge pendeln jetzt pro Woche in jede Richtung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sie brauchten elf bis zwölf Tage für eine Strecke der Frachtverbindung. In mehreren Jahren sollten es sogar 50 bis 80 Züge pro Richtung sein - langsamer als Flugzeuge, aber deutlich schneller als Schiffe.

Schlipköther forderte eine bessere Verzahnung von Zugfernverkehr und Lkw-Logistik. Für Langstrecken sollten mehr Züge verwendet werden. Lkw sollten eher den Nahverkehr zu den Bahnhöfen und von diesen zu den Zielorten übernehmen. Dafür könnten neben dem herkömmlichen Containertransport zum Beispiel auch mehr sogenannte Taschenwagen im Bahnverkehr verwendet werden: Flach gebaute Waggons, die mit ihren Vertiefungen ganze Lkw-Sattelauflieger samt deren Rädern aufnehmen.

All dies habe mehrere Vorteile, sagte der Hafenmanager: Eine bessere Situation für Lkw-Fernfahrer, die wochenlang nicht zu ihren Familien kämen, weniger Personalmangel in den Lkw-Führerhäusern, weniger Umweltverschmutzung und mehr Klimaschutz.

Die Fachtagung sollte der Auftakt zum 34. Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring sein. Das Lkw-Rennen mit hochgezüchteten Zugmaschinen, Country-Musik-Festival und Industriemesse sollte bis Sonntag dauern.