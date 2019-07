Hamburg

Getöteter Obdachloser: Polizisten durchkämmen Grünfläche

19.07.2019, 12:43 Uhr | dpa

Zehn Tage nach dem Fund einer Leiche in einem Obdachlosen-Lager in Hamburg-Jenfeld haben am Freitag rund 100 Polizisten das Gebiet um den Fundort durchkämmt. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Einsatz berichtet.

Nach Angaben der Polizei ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Der Fundort deute darauf hin, dass der Mann längere Zeit in einem Zelt gelebt habe. Ersten Hinweisen zufolge sollen sich weitere Personen in dem Wohnlager nahe der Autobahn 24 aufgehalten haben.